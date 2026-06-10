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Milan, Musah può essere un rinforzo per la prossima stagione? Due strade sul mercato

Milan, Musah può essere un rinforzo per la prossima stagione? Due strade sul mercato
Yunus Musah non sarà riscattato dall'Atalanta e tornerà al Milan. La valutazione attuale, i dettagli sul futuro e i numeri stagionali con la Dea
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo nella fase decisiva per stabilire quale sarà il futuro del Milan: Gerry Cardinale deve ancora prendere le decisioni finali per quanto riguarda la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Diavolo. Un progetto che inizierà senza la Champions League, ma la qualificazione in Europa League costringerà il Milan ad allungare la rosa in vista di una stagione con tre competizioni. In aiuto, oltre al mercato, arrivano i giocatori dal rientro dei prestiti estivi e invernali: tra questi c'è anche Yunus Musah. Il classe 2002 ha passato la stagione all'Atalanta che non lo ha riscattato visto il costo molto alto (circa 24 milioni di euro).

Statistiche stagionali di Musah (fonte Sofascore)

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Yunus Musah ha giocato 20 partite in Serie A, giocando come centrocampista centrale e senza essere schierato sull'esterno. Sia con Juric che con Palladino, lo statunitense non ha trovato continuità.

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Dettaglio presenze e minutaggio

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  • 5 gare giocate da titolare.

  • Con 658 minuti totali in campo.

    • Chiaro che giocando così poco il riscatto a più di 20 milioni di euro diventa impossibile.

    Rendimento e statistiche

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  • 1 gol per Musah con xG (gol attesi) fermi a quota 0.62.

  • Mentre gli assist attesi si sono fermati a 0.81.

  • 25.5 palloni toccati di media per il classe 2002.

  • Con 1.8 palloni recuperati a partita e 2.4 duelli vinti di media.

  • E 4.1 possessi persi di media.

    • Cosa aspettarsi dal futuro

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    Il destino di Yunus Musah è difficile da capire in questo momento: la sua stagione è stata molto deludente, ma lo statunitense è ancora molto giovane e può offrire duttilità tattica al nuovo allenatore del Milan. Probabile che verrà valutato durante il ritiro e poi si prenderà una scelta. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 14 milioni di di euro, molto più bassi dei 24 milioni di euro pattuiti con l'Atalanta per il riscatto che non ci sarà. Il Milan potrebbe anche tenerlo per aumentare gli uomini a centrocampo e per avere anche un'alternativa sulle corsie laterali. Poi dipenderà molto dalle possibili offerte.

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