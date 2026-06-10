Cosa aspettarsi dal futuro

Il destino di Yunus Musah è difficile da capire in questo momento: la sua stagione è stata molto deludente, ma lo statunitense è ancora molto giovane e può offrire duttilità tattica al nuovo allenatore del Milan. Probabile che verrà valutato durante il ritiro e poi si prenderà una scelta. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 14 milioni di di euro, molto più bassi dei 24 milioni di euro pattuiti con l'Atalanta per il riscatto che non ci sarà. Il Milan potrebbe anche tenerlo per aumentare gli uomini a centrocampo e per avere anche un'alternativa sulle corsie laterali. Poi dipenderà molto dalle possibili offerte.