Moretto svela: "Il Milan aveva chiuso Tresoldi". Resta un obiettivo. Camarda, futuro da valutare

Il Milan si avvicina ad ampi passi verso un mercato invernale che si preannuncia fondamentale per la stagione: la squadra sembra ancora corta e non pronta per giocare tre partite a settimana. Le ultime novità sull'attacco arrivano dal giornalista Matteo Moretto su "YouTube":

"È da capire la situazione di Francesco Camarda. Sicuramente il Milan dovrà capire cosa fare, si cercherà di capire effettivamente quale può essere il percorso migliore per il giovane attaccante rossonero che ha bisogno magari anche di più minutaggio".

L'attaccante rossonero non ha trovato fino a questo momento tanto spazio in stagione e potrebbe avere bisogno di continuità, magari scegliendo un contesto buono in Serie B dove possa crescere, sbagliare e segnare con la giusta continuità. 83 minuti totali in campo in Europa League e soli 41 in Serie A per la prima punta classe 2008.

L'obiettivo Nicolò Tresoldi e il retroscena di mercato

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"Occhio però anche ad un'altra questione perché è vero che il Milan è attento anche alle prestazioni e anche alla struttura economica dell'operazione di Nicolò Tresoldi, che è dichiaratamente un tifoso del Milan".

In caso di prestito di Camarda il Milan dovrebbe ovviamente cercare un altro attaccante. Moretto parla di Nicolò Tresoldi , prima punta più volte accostata al Milan:

Tresoldi ha iniziato alla grande la stagione al Bruges: in Champions League è già arrivato a quota 5 gol con 8 gol nel campionato belga. Potrebbero servire più di 50 milioni di euro per concludere l'operazione. Moretto poi svela:

"Tra l'altro c'è un retroscena tra il Milan e Tresoldi perché anni fa il Diavolo aveva chiuso Tresoldi, poi però le parti non sono arrivate alle firme. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità da parte del club rossonero di tornare con forza su di lui".

Come detto servirebbe uno sforzo importante da parte di Gerry Cardinale e della dirigenza del Milan vista anche la concorrenza (si parla di Arsenal e club importanti su Tresoldi).