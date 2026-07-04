Un vero e proprio blitz decisivo nella notte, capace di far ribaltare tutti i piani strategici. Il Milan ha quasi piazzato un colpo a sorpresa in difesa, e si porta ad un passo da Mario Gila. Sfruttando il momento di riflessione del Napoli, la dirigenza rossonera sia inserita con molta forza sul centrale spagnolo trovando un accordo totale con il calciatore. Ora però, manca l'ultimo scoglio: trovare la quadra economica con Lotito, ma il Milan viaggia spedito e vede vicino il traguardo. C'è però un clamoroso retroscena che riguarda proprio Massimiliano Allegri.

Milan, Gila vicino: ecco il retroscena che riguarda Allegri

“Volevo raccontare però un retroscena: per Massimiliano Allegri Gila era uno dei primissimi obiettivi per la difesa. Il Napoli ha sempre creduto che andando alla ricerca di un difensore, il difensore dovesse essere Mario Gila. Il fatto che Gila sia molto più vicino al Milan in questo momento sicuramente ha scombussolato i piani di Massimiliano Allegri, che adesso ne riparlerà col Napoli… Se il difensore dovesse essere perso al 100% si andrà su altri obiettivi. Allegri leggermente dispiaciuto per questo mancato obiettivo che sta per sfumare. Poi nel mercato le dinamiche cambiano rapidamente, i club trovano subito un piano B. Però insomma su Gila, che si era avvicinato al Napoli, c’è il Milan che spinge fortissimo verso la chiusura”

Il secondo arrivo in difesa

A svelare i dettagli di tutto ciò è stato l'esperto di mercatoIntervenuto sul canale YouTube dilo spagnolo era la primissima scelta dell'allenatore livornese per la difesa delIl club partenopeo era convinto di avere in pugno il giocatore. ma l'accelerata improvvisa dei rossoneri ha cambiato i piani:In caso di fumata bianca, il Milan si assicura un difensore di spessore che conosce già molto bene il nostro campionato, ma non dovrebbe essere l'unico volto nuovo in difesa: Amorim, infatti, vorrebbe un'ulteriore pedina da inserire nella retroguardia. In cima alla lista risulta esserci Gonçalo Inacio, ma non è l'unico nome: il sogno resta Virgil Van Dijk.