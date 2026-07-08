Calciomercato Milan, dopo Gonçalo Ramos e Gia, il diavolo non vuole fermarsi: ecco la nuova richiesta di Amorim secondo Romano...
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Il Milan fa sul serio. Dopo aver blindato l'attacco con il colpo Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera ha piazzato un altro tassello fondamentale per la nuova squadra di Amorim. Nelle scorse ore, infatti, è stata definita la trattativa per fare approvare Mario Gila a Milano: operazione complessiva da 30 milioni di euro. Con questi due innesti, che rappresentavano le priorità del nuovo allenatore, il diavolo ha già sfondato il muro di 100 milioni di euro investiti in soli 15 giorni, ma non è finita qua.
Milan, Amorim chiede un nuovo esterno: le parole di RomanoLa giornata di ieri è stata storica per l'inizio del nuovo corso. Rúben Amorim, infatti, ha varcato per la prima volta i cancelli di Milanello. Ad accoglierlo a braccia aperte c'era il proprietario Gerry Cardinale. Le idee dell'allenatore, però, sono chiarissime, e la dirigenza è pronta ad assecondarle. A svelare il prossimo obiettivo di mercato è stato Fabrizio Romano che tramite, il suo canale WhatsApp, ha tracciato la rotta dei rossoneri:
"Milan: non è finita con Gila e Gonçalo Ramos, anzi. Rúben Amorim ha già chiesto un nuovo esterno/sottopunta, un giocatore che possa spaziare alle spalle di Gonçalo".
L'investimento da 100 milioni non è casuale, ma risponde al dogma di Amorim.
- La centralità di Gila: Amorim ama la difesa a tre aggressiva, rapida nei recuperi e capace di costruire dal basso. Gila, cresciuto nella Lazio e abituato ad aggredire, ha la velocità perfetta per coprire il campo alle spalle di una squadra offensiva.
- L'enigma della sottopunta: Il tecnico portoghese non usa il classico trequartista. Quello riferito da Romano serve per replicare il ruolo che a Lisbona faceva impazzire le difese avversarie: Amorim vuole un giocatore capace di scambiare di prima con Ramos e molto abile nello stretto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA