Il Milan fa sul serio. Dopo aver blindato l'attacco con il colpo Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera ha piazzato un altro tassello fondamentale per la nuova squadra di Amorim. Nelle scorse ore, infatti, è stata definita la trattativa per fare approvare Mario Gila a Milano: operazione complessiva da 30 milioni di euro. Con questi due innesti, che rappresentavano le priorità del nuovo allenatore, il diavolo ha già sfondato il muro di 100 milioni di euro investiti in soli 15 giorni, ma non è finita qua.

Milan, Amorim chiede un nuovo esterno: le parole di Romano

"Milan: non è finita con Gila e Gonçalo Ramos, anzi. Rúben Amorim ha già chiesto un nuovo esterno/sottopunta, un giocatore che possa spaziare alle spalle di Gonçalo".

La giornata di ieri è stata storica per l'inizio del nuovo corso.infatti, ha varcato per la prima volta i cancelli di Milanello. Ad accoglierlo a braccia aperte c'era il proprietario. Le idee dell'allenatore, però, sono chiarissime, e la dirigenza è pronta ad assecondarle. A svelare il prossimo obiettivo di mercato è statoche tramite, il suo canale WhatsApp, ha tracciato la rotta dei rossoneri:

L'investimento da 100 milioni non è casuale, ma risponde al dogma di Amorim.