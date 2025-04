Milan, Maignan riflette: giorni fondamentali per il rinnovo. Deve...

Milan , Maignan potrebbe essere ceduto in estate? Gli ultimi rumors di calciomercato parlano di nuovi scenari per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto del francese. Il club, infatti, avrebbe presentato una nuova offerta all'estremo difensore rossonero e sarebbe in attesa di una risposta definitiva da parte di Mike. Il giocatore dovrà stare fermo almeno fino a martedì dopo lo scontro con Alex Jimenez durante Udinese-Milan , ma potrebbe pensare all'offerta del Diavolo. Le ultime novità.

Milan, per Maignan è 'prendere o lasciare': giorni chiave per il rinnovo

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Mike Maignan uno stop che non ci voleva visto che stava ritrovando il massimo della forma. L'obiettivo è di riaverlo al più presto, e ovviamente ancora al top: secondo la rosea sarebbero giorni fondamentali anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto e la decisione del francese. L'offerta del Milan sarebbe di un ingaggio da 4,5 milioni fino al 2028 (l'attuale scadenza è nel 2026 con 3,5 di stipendio). Per il quotidiano sarebbe un 'prendere o lasciare' e Maignan starebbe riflettendo.