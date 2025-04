Milan, Maignan nervoso per la situazione rinnovo. Via a zero?

Il Milan è pronto a scendere in campo contro l' Udinese . I rossoneri potrebbe cambiare qualcosa, visto che Conceicao potrebbe puntare sulla difesa a tre. In porta ci sarà comunque Mike Maignan . L'estremo difensore francese è al centro di voci di mercato per il suo rinnovo. Cosa filtra intorno a Maignan? Ecco le ultime novità.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica' ci sarebbe un po' di tensione tra il Milan e Maignan per la questione rinnovo: un accordo di massima tra le parti si era trovato, ma il club avrebbe stoppato le trattative per le prestazioni in campo del francese. Secondo il quotidiano, chi è vicino a Maignan, racconto di un Mike nervoso per la situazione. A tal punto che, se il tutto non si dovesse sbloccare, Maignan potrebbe decidere di restare fino al 2026 senza il rinnovo e andare via a parametro zero.