Milan, Maignan al bivio: rinnovo al ribasso o cessione in estate

Milan , Maignan potrebbe essere ceduto in estate? Gli ultimi rumors di calciomercato parlano di nuovi scenari per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto del francese. Il club, infatti, avrebbe presentato una nuova offerta all'estremo difensore rossonero e sarebbe in attesa di una risposta definitiva. Ecco tutti i dettagli.

Milan, Maignan deve scegliere: proposta a ribasso. Senza rinnovo sarà sul mercato

Secondo 'Il Corriere della Sera', Mike Maignan si giocherebbe molto in queste ultime partite stagione con il Milan. La sua annata, secondo il quotidiano, non sarebbe stata eccezionale, fatta di alti bassi tra prodezze ed errori. Il Milan avrebbe offerto un nuovo rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2026), ma al ribasso: non più 5 milioni ma 4,5, prendere o lasciare. 'Il Corriere della Sera' chiude così: "Senza prolungamento il club metterà il portiere sul mercato in estate, come succederà con Theo Hernandez". LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, probabili formazioni: Conceicao pensa alla difesa a tre>>>