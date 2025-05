Milan, Maignan è tornato super: presto il rinnovo di contratto?

Mike Maignan , secondo 'Tuttosport', è tornato sui suoi livelli nel momento più importante della stagione del Milan . Il portiere francese non ha sempre brillato in questa stagione, ma nell’ultimo mese è tornato al top, con grandi parate e prestazioni di livello. La più recente ed eclatante è stata quella nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter, dove ha fermato il colpo di testa di De Vrij. Una parata decisiva che ha impedito ai nerazzurri di provare la rimonta, con il Milan che si giocherà la finale contro il Bologna. Secondo il quotidiano, il francese potrebbe vestire la fascia da capitano anche nella prossima stagione.

Milan, Maignan ha spazzato via i dubbi. Ora bisogna chiudere il rinnovo

'Tuttosport' parla anche del possibile rinnovo di Maignan: il portiere del Milan ha ancora un anno e mezzo di contratto a 2.8 milioni annui di stipendio. Nei mesi scorsi, a più riprese, Ibrahimovic, Furlani e Moncada hanno parlato di parti molto vicine per un nuovo accordo e una base c’è da tempo, ovvero prolungamento al 30 giugno 2028 e un ingaggio lievitato a 5 milioni netti. Accordo messo in standby dopo le prestazioni non al top di Maignan. Questo finale di stagione al top, dovrebbe riaprire il discorso rinnovo con un finale probabilmente positivo. L’ad Furlani avrebbe voluto chiudere l'accordo con il nuovo direttore sportivo, ma potrebbe doverlo fare con l'attuale dirigenza rossonera. LEGGI ANCHE: Nesta: "Per rimanere al Milan ti devi fare il cu*o". Quando i campioni non bastavano>>>