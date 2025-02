Milan, Maignan: accordo totale per il rinnovo! Cifre e tempistiche

Questa l'offerta finale del Milan: "L’ultima offerta del club rossonero prevede un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno a 5 milioni di euro più bonus. Tutto pronto". Moretto poi parla anche delle tempistiche per la firma: "Il portiere ha già dato il sì al Milan ed è previsto che le parti si incontrino nelle prossime settimane per ratificare l’accordo e firmare tutti i documenti". Manca quindi veramente poco per una firma molto importante per il presente e il futuro del club rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic: segnale forte per Conceicao e Leao! E che messaggio per Joao Felix>>>