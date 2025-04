Milan, l’enigma Jimenez: Il Real Madrid minaccia con la clausola di recompra

Jimenez, talento tra due fuochi: il Milan teme il ritorno al Real Madrid

Questo scenario genera una comprensibile apprensione nella dirigenza rossonera. Jimenez ha rappresentato una scommessa vinta, integrandosi rapidamente nel contesto del Milan e mostrando margini di crescita significativi. La possibilità che il Real Madrid decida di esercitare il proprio diritto di riacquistarlo priverebbe il Milan di un elemento promettente e di un potenziale valore aggiunto per il futuro. Il club di Via Aldo Rossi dovrà quindi valutare attentamente le proprie strategie e capire se ci sono margini per "blindare" Jimenez e scongiurare il suo ritorno nella capitale spagnola. La decisione del Real Madrid nelle prossime settimane sarà determinante per il futuro del giovane terzino e per le dinamiche del mercato milanista.