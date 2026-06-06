PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Leão e una strategia chiara: Cardinale infastidito dalle sue parole. Il motivo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Leão e una strategia chiara: Cardinale infastidito dalle sue parole. Il motivo

Calciomercato Milan, la strategia di Leão: Cardinale infastidito
Rafael Leão spinge per l'addio al Milan e lancia una frecciata ad Allegri. Cardinale infastidito dalle parole del suo attaccante. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leão non si ferma, ma raddoppia: dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa, l'attaccante del Milan ha di nuovo sottolineato la sua volontà di cambiare aria durante l'estate. In più la frecciata a Massimiliano Allegri sul ruolo giocato in stagione che, secondo il numero 10 rossonero, lo ha limitato insieme alla pubalgia di cui ha sofferto in questo campionato. Uscite che non fanno certo piacere al Milan stesso, che ha paura che il giocatore si svaluti pericolosamente.

Milan, le mosse strategiche di Leão

—  

Le mosse di Rafael Leão, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbero nascondere una strategia chiara dietro: richiamare l'interesse di club graditi e mettere spalle al muro il Milan che non vuole che il valore del portoghese crolli. La valutazione attuale è di 50 milioni di euro anche se il calciomercato potrebbe costringere il Diavolo ad abbassare ancora le pretese. Secondo la rosea, le uscite pubbliche di Leão infastidiscono Gerry Cardinale e i suoi uomini, proprio per il rischio di una svalutazione. Il portoghese ha avuto contatti con Galatasaray e Fenerbahçe, ma strizza l'occhio a Manchester United e Arsenal, anche se il Milan non ha ricevuto offerte ufficiali.

LEGGI ANCHE

Per il Diavolo è un asset troppo importante

—  

Ci potrebbe essere un vero e proprio braccio di ferro tra il Milan e Rafael Leão. Le recenti parole del portoghese evidenziano un malessere tattico e fisico vissuto in tutta la stagione che si è trasferito anche sul campo con le prestazioni del numero 10 deludenti nel 2026. L'attaccante rossonero potrebbe studiare un piano chiaro per abbassare il costo del suo cartellino e cercare di ingolosire club come il Manchester United e l'Arsenal a fare una mossa, che a cifre contenute potrebbe essere affascinante. Per il Milan il valore del portoghese è fondamentale visto che sarà forse la plusvalenza più grande in questa sessione di calciomercato. Un peccato che finirà tutto così: con l'arrivo possibile di Glasner in panchina, Leão avrebbe avuto l'occasione di giocare nei due dietro la prima punta del 3-4-2-1 dell'allenatore. Il portoghese sarebbe stato perfetto per il suo dribbling, per la sua velocità e per la sua tecnica. Le dichiarazioni dell'ex Lille, però, hanno creato una frattura con il Milan che sembra impossibile da ricucire.

Leggi anche
Rivoluzione Milan, scelte a Cardinale: Rangnick e Glasner in pole. Ecco il ruolo di Ibrahimović
Pellegatti: “Rangnick molto affascinato dal Milan. Senza di lui si prospetta un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA