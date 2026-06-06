Calciomercato Milan, la strategia di Leão: Cardinale infastidito

Per il Diavolo è un asset troppo importante

Ci potrebbe essere un vero e proprio braccio di ferro tra il Milan e Rafael Leão. Le recenti parole del portoghese evidenziano un malessere tattico e fisico vissuto in tutta la stagione che si è trasferito anche sul campo con le prestazioni del numero 10 deludenti nel 2026. L'attaccante rossonero potrebbe studiare un piano chiaro per abbassare il costo del suo cartellino e cercare di ingolosire club come il Manchester United e l'Arsenal a fare una mossa, che a cifre contenute potrebbe essere affascinante. Per il Milan il valore del portoghese è fondamentale visto che sarà forse la plusvalenza più grande in questa sessione di calciomercato. Un peccato che finirà tutto così: con l'arrivo possibile di Glasner in panchina, Leão avrebbe avuto l'occasione di giocare nei due dietro la prima punta del 3-4-2-1 dell'allenatore. Il portoghese sarebbe stato perfetto per il suo dribbling, per la sua velocità e per la sua tecnica. Le dichiarazioni dell'ex Lille, però, hanno creato una frattura con il Milan che sembra impossibile da ricucire.