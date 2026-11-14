Tare, le rivelazioni sul mercato mancato: 5 giocatori bloccati. Come sarebbe stato il Milan di Allegri?

Retroscena di mercato Milan: Igli Tare rivela i nomi scelti per Massimiliano Allegri e il confronto con gli acquisti di Amorim. La formazione tipo
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Che mercato sarebbe stato con ancora Massimiliano Allegri, e Igli Tare come direttore sportivo? Abbiamo parlato per mesi dei possibili obiettivi estivi del Milan prima della rivoluzione post Milan-Cagliari, con Cardinale che ha esonerato sia l'allenatore sia il dirigente rossonero, puntando su Ruben Amorim come figura centrale per il progetto. Nuove figure e ovviamente obiettivi di mercato diversi.
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Tare svela i 5 colpi bloccati per il Milan: "C'era anche Goretzka"Delle scelte ha parlato proprio l'ex DS del Milan Igli Tare a "Sky Calcio Unplugged" con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna:
"Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepeñas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka."
Il confronto con il mercato estivo di Cardinale e AmorimQuale è stato invece il mercato estivo del Milan con Amorim e Cardinale in prima persona? Ecco i due piani a confronto:
- I 5 giocatori bloccati da Igli Tare: Gila, Gonçalo Ramos, Doumbia, Valdepeñas e Goretzka.
- I 5 acquisti chiusi da Cardinale e Amorim: Gila, Diawara, Gonçalo Ramos, Moreira e Hutchinson.
Come sarebbe stato il Milan di Allegri: l'ipotetica formazioneVisto come ha giocato la scorsa stagione Allegri e prendendo per buone le parole di Igli Tare, possiamo ipotizzare quale sarebbe potuta essere la formazione di questa stagione (non tenendo conto dei calciatori che sono stati ceduti in prestito o a titolo definitivo in estate).
Un ipotetico Milan di Allegri (3-5-2): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Goretzka, Modrić, Rabiot, Valdepeñas; Pulisic, Ramos.
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