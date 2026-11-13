A sei mesi dal licenziamento, l'ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è tornato a parlare dell'esperienza nella stagione vissuta in Via Aldo Rossi. L'annata 2025/2026 non è stata affatto semplice per i rossoneri: lotte interne alla dirigenza che da anni logoravano il club hanno finito per sporcarne l'immagine. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Cardinale ha preso una decisione definitiva: licenziare in massa Tare, Furlani, Moncada e Allegri.

Ex Milan, Tare: "Io e Allegri dovevamo stare più attenti a fattori esterni che ci hanno fatto crollare"

"Fino a marzo-aprile siamo sempre stati primi o secondi, poi siamo crollati mentalmente per altre dinamiche, anche esterne alla squadra, di cui non voglio parlare. Io e Allegri avremmo dovuto fare più attenzione a certe dinamiche".

Le parole di Tare su Cardinale

"Appena terminata la trattativa per Jashari una chiamata di Cardinale. Mi ha fatto molto piacere, ha detto che avrei potuto parlare con lui per qualsiasi cosa. Però non ho mai avuto modo, perché sopra di me c'erano persone che non volevo scavalcare".

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport Unplugged', il dirigente albanese ha fatto riferimento proprio ad alcuniche hanno influito sulla serenità dell'ambiente e sul rendimento della squadra:Curioso anche il passaggio in cuiparla di. Nonostante i dodici mesi trascorsi al, l'ex direttore sportivo non ha mai conosciuto il patron di RedBird:

Oggi Gerry Cardinale è al timone del club e si fa vedere spesso tra San Siro, Casa Milan e Milanello. Fino alla scorsa stagione, però, non era così: la testimonianza di Tare segue quella di Sergio Conceicao, che proprio come il dirigente sportivo non aveva mai visto dal vivo il proprietario della società rossonera.

Con chi ce l'ha Tare?

Igli Tare-Massimiliano Allegri

Giorgio Furlani-Geoffrey Moncada

: nonostante non nomini nessuno direttamente,si riferisce senza dubbio ad altri membri della vecchia dirigenza. L'indiziato numero uno è, ex amministratore delegato: tra i due non scorrevano buoni rapporti. All'interno del club regnavano

Alle parti si aggiunge la scheggia impazzita Zlatan Ibrahimovic. Nonostante non abbia un ruolo attivo all'interno della dirigenza, l'influenza dello svedese sul Milan esiste ancora. Proprio lo scorso anno, alcuni dissidi tra l'ex attaccante e il tecnico livornese avevano creato un clima pesante intorno al club.