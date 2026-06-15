Il casting legato al possibile nuovo ruolo di direttore tecnico è arrivato ad un vero e proprio punto di svolta, ma la strada per la fumata bianca è ancora molto lunga. A far chiarezza sulla situazione legata al club rossonero e Markus Krosche ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che, tramite il suo canale YouTube, ha svelato dettagli e retroscena legati alla trattativa.

Milan-Krosche, in arrivo la fumata bianca?

"Il Milan ha un accordo verbale, chiaramente, non firmato nel massimo rispetto con Markus Krosche. È un'intesa pronta, cioè l'idea di progetto del Milan è chiara e ne è al corrente anche Ruben Amorim.

Secondo quanto rivelato da Romano, i vertici rossoneri si sono mossi con molta decisione, incassando il gradmento del dirigente tedesco:

Il feeling tra le parti, infatti, è molto profondo, tanto che gli uffici del club rossonero stanno già formalizzando il contratto. Tuttavia, prima di arrivare alla firma, c'è da fare i conti con il club tedesco, proprietario del 'cartellino' del dirigente:

Per krosche c'è da accordarsi con l'Eintracht e sappiamo che specialmente i club tedeschi in questo tipo di situazioni sono abbastanza fermi, abbastanza duri. Krosche si occupa veramente di tante cose, è veramente una figura centrale totale, si sta occupando di diverse cose mentre c'è questo discorso in piedi col Milan. Ad esempio la Germania debutta, batte 7-1 Curasao segna e fa assist Nathaniel Brown, terzino sinistro che Makcus Krosche ha preso a 3 milioni e mezzo. Chiaramente da quel momento il giocatore oggi è arrivato a valere 55 milioni. Makcus Krosche si sta occupando della cessione al Bayern di Nathanel Brown che è praticamente chiusa, ma nel frattempo c'è questo discorso col Milan con cui c'è un feeling importante, c'è un contratto che il Milan sta preparando, ma prima di poterlo firmare serve l'accordo con l'Eintracht che non è molto contento, non soltanto per una questione di importanza ma anche per una questione di tempi. In Germania sono abituati a programmare le stagioni da, diciamo, mesi prima, per cui da marzo aprile sono già pronti a programmare il mercato estivo.Adesso il discorso è chiaramente differente. Quando si arriva a metà giugno, ormai giugno inoltrato, a provare a prendere un direttore, è chiaro che questo a un club tedesco possa non piacere. Quindi si sta lavorando per sbloccare il discorso. Il Milan l'accordo con Krosche ce l'ha, spera di riuscire a arrivare al traguardo quanto prima su questa operazione".

Perchè piace Krosche?

Mentre il Milan continua a dialogare on il tedesco, una domanda che sorge spontanea è proprio questa: perché piace così tanto alla dirigenza rossonera? Basta pensare alla partita della Germania contro il Curacao, finita 7-1. Tra i grandi protagonisti della serata c'è, terzino sinistro autore di un grande gol. Un talento cheha già scovato in passato e prelevato per soli 3,5 milioni di euro e che, ad oggi, ha già raggiunto la cifra di 55 milioni di euro, ma non è l'unico nome scovato. Nel taccuino del dirigente, infatti, ci sono anche Kolo Muani e Marmoush, ora al Manchester City.

Parlando personalmente, la figura di Krosche sarebbe perfetta per quanto ricercato dal Milan. il motivo principale, infatti, è la sua totale simbiosi con la filosofia aziendale legata al player trading, strategia basata sulla compravendita dei calciatori, rappresentando un vero e proprio modello virtuoso diviso in diversi step: