Gerry Cardinale prepara l'ultimo colpo di mercato: la lista di tutti i difensori attenzionati dal Milan, le loro caratteristiche tecniche e il prezzo stimato
Calciomercato Milan, tutti i nomi per la difesaA 48 ore alla chiusura del calciomercato, il Milan ha in serbo un ultimo colpo per rinforzare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Dopo la recente chiusura dell'operazione per portare in Italia Omari Hutchinson, Gerry Cardinale vuole acquistare un difensore in grado di alzare il livello della retroguardia rossonera. Ecco l'analisi di tutti i centrali presenti nella short-list del Diavolo, con tanto di prezzo, storia e caratteristiche tecniche.
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