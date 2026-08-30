Dopo giorni di chiacchiere, è arrivata la conferma: Santiago Gimenez è partito pochi minuti fa in direzione Portogallo
Il calciomercato in uscita del Milan registro nuovo scossone. A poche ore dalla partenza di Leão verso la Turchia un altro tassello del reparto offensivo del Milan si prepara a cambiare aria. Santiago Gimenez sta lasciando Milano proprio in questi minuti, decollato dall'aeroporto di Linate con destinazione Portogallo.
Milan, partito GimenezAd attenderlo a Porto c'è il club lusitano, pronto ad accogliere il calciatore per la firma del contratto e le varie visite mediche di rito. I due club hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di un'operazione strutturata per garantire flessibilità ad entrambe le società: stiamo parlando di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro con dei bonus variabili e legati al rendimento individuale e collettivo.
Per l'attaccante messicano si chiude così, almeno temporaneamente, il capitolo rossonero. Questa è una cessione che permette alla società di via Aldo Rossi di sfoltire l'attacco e alleggerire il monte ingaggi.
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