L'avventura di Niclas Fullkrug al Milan è durata solamente 6 mesi. Arrivato a Milano nel mese di gennaio per dare una mano al reparto offensivo del diavolo, il centravanti tedesco è già pronto a salutare i compagni. Nonostante l'impegno dimostrato, la sua avventura in rossonero non è stata delle migliori.

Milan, Fullkrug lascia i rossoneri

Ilha deciso ufficialmente di non riscattare il calciatore dal, club che detiene il suo cartellino. Una scelta che fa rumore soprattutto per le cifre, dato che il riscatto era fissato a soli 5 milioni di euro. A pesare sul verdetto finale, però, è stat il rendimento sul campo: il calciatore ha collezionato 20 presenze, di cui 3 da titolare e un solo gol messo a segno, ovvero quello contro il Lecce in casa.

Fullkrug, come possiamo ben notare, non è mai riuscito a scalare le gerarchie dell'attacco, finendo spesso in panchina e non riuscendo ad esprimere il suo meglio.

Futuro ancora in Serie A?

Se l'esperienza al Milan è stata deludente, il futuro dell'attaccante potrebbe comunque essere di nuovo in Italia. Sulle tracce del tedesco, infatti, risulterebbe esserci il Venezia. I lagunari, infatti, starebbero valutando l'ex Milan per aggiungere spessore nel loro attacco.