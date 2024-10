Milan, Fonseca in bilico e voci su Allegri. Mi hanno detto che…

Fiorentina-Milan 2-1, rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica. Fonseca in bilico? Allegri...

Fiorentina-Milan 2-1, i rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica. Per Fonseca rinizia il turbine di critiche dal quale sembrava uscito dopo le tre vittorie di fila in Serie A. Nel post partita tante opinioni. Il nostro Stefano Bressi ha parlato sul canale YouTube di PianetaMilan del futuro di Paulo Fonseca. E ci sono voci di Allegri. Ecco di che si tratta!