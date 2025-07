Calciomercato, Pellegatti: “L’attaccante farà capire le ambizioni del Milan”

Le sue parole su Embolo e, più in generale, sulla questione attaccante: "Gianluca Di Marzio ha ipotizzato un interessamento del Milan nei confronti di un giocatore che gioca nella nazionale svizzera, anche se è di origine africana. Embolo, centravanti della nazionale svizzera, oggi nel Monaco, costo intorno agli 8-12 milioni. È un centravanti, un attaccante del '97, di 28 anni. Non mi fa impazzire. Il costo è relativo. Ha segnato in 42 partite 7 gol, non è uno che abbia mai segnato tanti gol. È un buon giocatore. L'attaccante, anche il costo dell'attaccante ci farà capire quale veramente siano le ambizioni del Milan. [...] Scusatemi la confessione, spererei in qualcosa di più, di forte sul campo e anche mediaticamente un giocatore che ci riempia un pochino più l'anima".