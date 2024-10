Bonucci sul passaggio al Milan: “Lasciai la Juventus per colpa di Allegri”

"Allora ho detto se io devo andar via, uscire da questo ciclo qua, voglio tornare alla Juventus. Si sono incastrate queste dinamiche, ma la scelta è stata perché comunque si era creata all'interno, tra me, l'allenatore e la società, un'energia che non fluiva più come doveva fluire e chi poteva spezzarla potevo essere solo. Allegri aveva rinnovato dopo la finale di Champions. La società è una e decide e quindi in quel caso eravamo tutti d'accordo che le strade non potevano proseguire perché sarebbe stato non un male, però comunque sarebbe stato difficile rimettere tutto a posto senza allontanarsi. Quando ci siamo riavvicinati si stava meglio che prima".

Sulla chiamata di Guardiola:"Allora io sono uno corretto e sincero... Sia nel 2016 che nel 2017, quando sono andato al Milan. Ovviamente nel 2016 non si è concretizzato per un motivo: perché la Juve non mi avrebbe venduto mai e io stavo bene in quel momento alla Juve. Nel 2017 Montella e Mirabelli mi avevano chiamato e mi avevano detto 'Devi venire qua, diventerai capitano della squadra'. Non volevo andare fuori dall'Italia, in quei giorni, quando avevo comunque dato un ok di massima al Milan mi chiamarono sia il Psg che il Manchester City però io sono così, la parola è quella e non me la sono sentita. Se avevano fatto anche la proposta economica? Sì...".