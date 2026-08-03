Milan, Fofana resta o va via? I pro delle due possibili opzioni di mercato

Il Milan continua il suo lavoro a Perth in Australia: i rossoneri stanno seguendo le indicazioni di Ruben Amorim alla ricerca di una squadra che sia già pronta per il debutto nella stagione ufficiale alla fine del mese di agosto contro il Torino.

In rosa, in questo momento, resta anche Youssouf Fofana. Nelle stagioni giocate in rossonero, il francese è sempre stato titolare o comunque tra le primissime opzioni della rosa del Diavolo. Con Amorim questo ruolo potrebbe essere in bilico, tanto è vero che Fofana potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato.

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I tre motivi dietro la possibile cessione di Fofana

Esigenze di bilancio: il club potrebbe fare cassa e registrare una plusvalenza importante con la sua cessione in questa sessione estiva.

il club potrebbe fare cassa e registrare una plusvalenza importante con la sua cessione in questa sessione estiva. Affollamento e gerarchie: c'è molta concorrenza nel reparto, con i giovani Comotto e Jashari che cercano minuti importanti, e con Modric e Rabiot che sulla carta sono i titolarissimi.

c'è molta concorrenza nel reparto, con i giovani e che cercano minuti importanti, e con e che sulla carta sono i titolarissimi. Cambio di modulo tattico: con l'avvento di Amorim i posti a centrocampo sono solo due e non tre come la scorsa stagione con Allegri.

Le ragioni che potrebbero spingere il Diavolo a privarsi del centrocampista francese sono principalmente tre:

Questi sono tutti i motivi per cui Fofana potrebbe essere sacrificato sul mercato, ma ci poniamo anche un'altra domanda: se dovesse restare, cosa potrebbe dare alla causa di Amorim?

Il ruolo ideale del francese e le caratteristiche per il centrocampo

L'ex Monaco potrebbe tornare nel suo ruolo ideale, ovvero mediano davanti alla difesa con compiti chiari: fare filtro davanti alla difesa, recuperare il pallone e avviare l'azione dal basso. Non più inserimenti offensivi partendo da mezz'ala: abbiamo visto tutti le difficoltà del francese nel trovare i gol e le porte avversarie.

In più, l'indubbia capacità di verticalizzazione con un solo passaggio va a braccetto con l'idea calcistica di Amorim, che vuole proprio la profondità il prima possibile per attaccare le difese avversarie. Per tutti questi motivi potrebbe essere utile anche nella prossima stagione, ma saranno Amorim, il mercato e le offerte a decidere il futuro del mediano francese.