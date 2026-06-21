La rivoluzione societaria che ha colpito il Milan rischia i lasciare delle scorie davvero pensanti, non solo sulla prima squadra, la cui gestione è stata affidata a Ruben Amorim, ma anche sulle fondamenta del club: il settore giovanile. La mancanza di alcuni punti di riferimento, infatti, sta rallentando la questione legata ai rinnovi contrattuali.

Milan, cosa sta succedendo? Mancioppi verso l'addio

Il club rossonero, dopo aver perso a parametro zero il giovane Simone Lontani , potrebbe perdere anche, ma facciamo un passo indietro. La perdita di Lontani fa male soprattutto per la modalità: il giovane, per l'appunto, sbarcherà al Parma a parametro zero, ma non sarà l'unico caso.

Anche Mancioppi sembra avere lo stesso destino. Il centrocampista classe 2006 ha ancora un anno di contratto con i rossoneri, ma la concorrenza forte sta facendo vacillare il giocane. Sul ragazzo, infatti, si sono fiondati alcuni club di Serie A, pronte ad offrigli l'esordio tra il calcio dei grandi.

Il club rossonero, infatti, vuole evitare un nuovo 'caso Lontani', proprio per questo vuole trovare una quadra: o rinnovo o cessione. I numeri del giovane, tutai, non sono assolutamente negativi, anzi. Secondo sofascore, il giovane ha collezionato ben 35 presenze, di cui 32 da titolare, mettendo a segno 1 gol e realizzando ben 3 assist.