Venerdì di fuoco per il Milan nel giorno dell'esordio stagionale a San Siro contro il Venezia. La società rossonera ha definito l'uscita di Rafael Leao, pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Ancor prima dell'ufficialità, iniziano già a spuntare già i primi nomi per raccogliere l'eredità del portoghese. Movimenti anche per rinforzare le corsie laterali, con un talento del Barcellona finito nel mirino del club di Via Aldo Rossi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Le ultime in vista di Milan-Venezia

Alle ore 20:45, i riflettori di San Siro si accenderanno sumatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri sono chiamati a ripetersi dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Torino dello scorso weekend. Il Meazza viaggia verso il, con il club che ha pianificato alcune iniziative per omaggiare la memoria dello storico capitano Franco Baresi . Questa la probabile formazione della squadra di

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.

Milan, Leão al Galatasaray: è fatta

Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, Rafael Leão avrebbe accettato l'offerta del. Il club turco è in chiusura con ilsulla base di un trasferimento a titolo definitivo da. Un'indiscrezione confermata dai noti esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano. A Istanbul, l'attaccante portoghese percepirà uno stipendio da, scrive il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.

Stando a quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il vice-presidente dei 'Cimbon' Abdullah Kavukçu sarà a Milano in serata per prelevare il portoghese e portarlo a Istanbul.

I possibili sostituti di Leão

Ethan Nwaneri: Arsenal

Arsenal Harvey Elliott: Liverpool

Liverpool Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte

Eintracht Francoforte Omari Hutchinson: Nottingham Forest

Nottingham Forest Matias Soulè: Roma

Dalla Spagna: "Milan su Balde del Barcellona"