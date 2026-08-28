Rafael Leão va al Galatasaray: ecco chi potrebbe sostituirlo. Le ultime in vista del Venezia e i rumors di mercato dalla Spagna: le Top News di oggi sul Milan
Milan-Venezia, probabili formazioni: Amorim non cambia
Venerdì di fuoco per il Milan nel giorno dell'esordio stagionale a San Siro contro il Venezia. La società rossonera ha definito l'uscita di Rafael Leao, pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Ancor prima dell'ufficialità, iniziano già a spuntare già i primi nomi per raccogliere l'eredità del portoghese. Movimenti anche per rinforzare le corsie laterali, con un talento del Barcellona finito nel mirino del club di Via Aldo Rossi.
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Le ultime in vista di Milan-VeneziaAlle ore 20:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Venezia, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri sono chiamati a ripetersi dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Torino dello scorso weekend. Il Meazza viaggia verso il tutto esaurito, con il club che ha pianificato alcune iniziative per omaggiare la memoria dello storico capitano Franco Baresi. Questa la probabile formazione della squadra di Ruben Amorim:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.
Milan, Leão al Galatasaray: è fattaSecondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, Rafael Leão avrebbe accettato l'offerta del Galatasaray. Il club turco è in chiusura con il Milan sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 bonus e il 20% sulla futura rivendita. Un'indiscrezione confermata dai noti esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano. A Istanbul, l'attaccante portoghese percepirà uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione, scrive il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.
Stando a quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il vice-presidente dei 'Cimbon' Abdullah Kavukçu sarà a Milano in serata per prelevare il portoghese e portarlo a Istanbul.
I possibili sostituti di LeãoCon l'imminente di Leão ormai a un passo, il Milan è pronto a tornare sul mercato. L'identikit tracciato da Ruben Amorim è chiaro: un trequartista mancino da schierare sul centrodestra, abile nei mezzi spazzi e decisivo nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questi alcuni dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera:
- Ethan Nwaneri: Arsenal
- Harvey Elliott: Liverpool
- Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte
- Omari Hutchinson: Nottingham Forest
- Matias Soulè: Roma
Dalla Spagna: "Milan su Balde del Barcellona"Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', il Milan avrebbe messo gli occhi su Alejandro Balde per rinforzare la corsia sinistra. Il laterale classe 2005 ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Barcellona e per portarlo in Italia potrebbero servire tra i 40 e i 50 milioni di euro. Per affondare il colpo, inoltre, la società rossonera avrebbe bisogno di vendere almeno uno tra Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi: uno scenario che a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato appare alquanto improbabile.
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