Tutto pronto per Milan-Venezia a San Siro: previsti l'omaggio a Franco Baresi, il tutto esaurito sugli spalti e l'iniziativa di Gerry Cardinale per i dipendenti
Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan
Manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Venezia, previsto per le ore 20:45 di venerdì 28 agosto. La società rossonera ha programmato diverse iniziative per la prima partita casalinga di Ruben Amorim e dei suoi uomini: dall'omaggio a Franco Baresi all'invito esteso ai lavoratori di Milanello.
Milan-Venezia nel segno di Franco BaresiNel corso del match sono previste diverse attività per omaggiare Baresi, storico capitano del Milan tristemente scomparso lo scorso 31 luglio all’età di 66 anni. Apprende la redazione di PianetaMilan che a San Siro potrebbe tornare la storica bandiera con il 6, numero legato in maniera indissolubile al leggendario Capitano.
Tutto esaurito a San SiroIl popolo rossonero risponde presente al primo impegno casalingo della stagione: tutto esaurito a San Siro. Un altro grande traguardo per il Milan dopo la media di spettatori più alta registrata nelle ultime due stagioni. Sold out anche per quanto riguarda il settore ospiti, che per questa stagione di Serie A avrà una capienza limitata.
VIP, dipendenti di Milanello e Primavera Femminile allo stadioIl proprietario Gerry Cardinale ha deciso di invitare tutti i dipendenti del centro sportivo di Milanello, offrendo loro un posto in tribuna per assistere al match. Sugli spalti sono attesi anche volti noti del cinema e dello spettacolo, tra cui l'attore spagnolo Enrique Arce, conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Artur Roman nella celebre serie tv ‘La Casa di Carta'. Nel pre-partita sarà dedicato spazio a bordocampo alla Primavera Femminile, fresca di conquista dello Scudetto di categoria.
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