Manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Venezia, previsto per le ore 20:45 di venerdì 28 agosto. La società rossonera ha programmato diverse iniziative per la prima partita casalinga di Ruben Amorim e dei suoi uomini: dall'omaggio a Franco Baresi all'invito esteso ai lavoratori di Milanello.

Milan-Venezia nel segno di Franco Baresi

Tutto esaurito a San Siro

VIP, dipendenti di Milanello e Primavera Femminile allo stadio

Nel corso del match sono previste diverse attività per omaggiare, storico capitano deltristemente scomparso lo scorso 31 luglio all’età di 66 anni. Apprende la redazione di PianetaMilan che apotrebbe tornare la storica, numero legato in maniera indissolubile al leggendario Capitano.Il popolo rossonero risponde presente al primo impegno casalingo della stagione:Un altro grande traguardo per ildopo la media di spettatori più alta registrata nelle ultime due stagioni. Sold out anche per quanto riguarda il settore ospiti, che per questa stagione di Serie A avrà una capienza limitata.Il proprietarioha deciso di, offrendo loro un posto in tribuna per assistere al match. Sugli spalti sono attesi anche volti noti del cinema e dello spettacolo, tra cui l'attore spagnolo, conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Artur Roman nella celebre serie tv ‘La Casa di Carta'. Nel pre-partita sarà dedicato spazio a bordocampo allafresca di conquista dello Scudetto di categoria.