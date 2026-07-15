Dopo l'acquisto di Mario Gila per 30 milioni, cambia la difesa del Milan di Amorim. Arriva la smentita di Fabrizio Romano su Antonio Silva: i dettagli
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Il Milan ha chiuso un'operazione importantissima in difesa: una trentina di milioni di euro (bonus compresi) investiti per strappare Mario Gila alla Lazio. Lo spagnolo ha caratteristiche che mancavano al reparto rossonero: velocità, impostazione dal basso, ottime capacità nell'uno contro uno. Sulla carta è il braccetto di destra perfetto per Amorim.
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Il retroscena di mercato: la verità su Antonio SilvaNelle ultime ore si è parlato anche di Antonio Silva come altro possibile innesto per il reparto: questo perché il portoghese ha rifiutato il rinnovo con il Benfica (scadenza giugno 2027) e dovrà essere ceduto in questa sessione di calciomercato.
Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Antonio Silva non è mai stato un obiettivo del Milan nonostante le tante voci e notizie circolate nelle scorse settimane. Non c'è mai stata una vera e propria trattativa.
Il difensore giocherà in Premier League dove il Bournemouth spera di chiudere il colpo dal Benfica il prima possibile.
La nuova difesa del Milan e le rotazioni per Amorim
- Al momento la difesa titolare del Milan è costituita da: Pavlovic come braccetto di sinistra, Gabbia al centro e Gila a destra (anche se Amorim lo ha già provato anche al centro del reparto).
- Tomori è destinato a lasciare il club in questa sessione di calciomercato, anche perché, con l'arrivo dello spagnolo dalla Lazio, il suo posto da titolare è tutt'altro che garantito.
- Con De Winter e Odogu come sole alternative, il Milan avrà bisogno di chiudere almeno un altro colpo importante per chiudere il reparto, anche solo a livello numerico.
Gli impegni in Europa League e gli obiettivi futuri sul mercatoCi sarà anche l'Europa League, un trofeo che il Milan può puntare a vincere e i difensori in rosa sono troppo pochi.
Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Gonçalo Inácio dello Sporting, ma potrebbero uscire nuovi nomi nelle prossime settimane, magari dopo che il Milan avrà ceduto qualche giocatore e avrà chiuso dei colpi prioritari (esterno di centrocampo e trequartista).
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