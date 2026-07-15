Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM

Il Milan ha chiuso un'operazione importantissima in difesa: una trentina di milioni di euro (bonus compresi) investiti per strappare Mario Gila alla Lazio. Lo spagnolo ha caratteristiche che mancavano al reparto rossonero: velocità, impostazione dal basso, ottime capacità nell'uno contro uno. Sulla carta è il braccetto di destra perfetto per Amorim.

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La nuova difesa del Milan e le rotazioni per Amorim

Al momento la difesa titolare del Milan è costituita da: Pavlovic come braccetto di sinistra, Gabbia al centro e Gila a destra (anche se Amorim lo ha già provato anche al centro del reparto).

Tomori è destinato a lasciare il club in questa sessione di calciomercato, anche perché, con l'arrivo dello spagnolo dalla Lazio, il suo posto da titolare è tutt'altro che garantito.

Con De Winter e Odogu come sole alternative, il Milan avrà bisogno di chiudere almeno un altro colpo importante per chiudere il reparto, anche solo a livello numerico.

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