Milan, direttore sportivo: D'Amico nome caldo. Mentre Sartori...

Continua la ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan : i rossoneri potrebbero decidere in questa settimana, visto che Furlani dovrebbe presto incontrare Igli Tare , tra i candidati per diventare il nuovo ds del Diavolo. Ci potrebbero essere anche altri nomi ancora in ballo per il ruolo importantissimo nella dirigenza rossonero. Ecco le ultime novità.

Milan, direttore sportivo: D'Amico ancora possibile. La decisione di Sartori

Nelle prossime ore il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe entrare nel vivo. Come scrive 'Il Corriere della Sera' l'a.d. Furlani incontrerà Tare. L'ex Lazio sarebbe in questo momento in pole position. L'altro nome caldo resterebbe quello di D'Amico, che però si dovrebbe prima liberare dal contratto dell'Atalanta. Secondo il quotidiano non una questione semplice. Piacerebbe anche l'esperto Sartori, che sarebbe però intenzionato a restare a Bologna.