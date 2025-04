Milan, incontro Furlani e Tare: Allegri il primo nome per la panchina

Calciomercato Milan, Furlani pronto a incontrare Tare per il ruolo di direttore sportivo. Per la panchina pronto il ritorno di Allegri?

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', oggi, domani al massimo, ci dovrebbe essere l’incontro tra l’ad del Milan Furlani e Igli Tare. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare all’intesa, si legge. L'ex Lazio sarebbe tra i primi della lista per il ruolo di direttore sportivo. Gli anni di condivisione con Claudio Lotito danno la dimostrazione che sia molto disponibile al lavoro con altre figure in dirigenza e al Milan si lavorerà in team con Furlani, Moncada e Ibrahimovic.