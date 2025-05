Milan, direttore sportivo: a che punto siamo? In risalita un’opzione

Gazzetta.it ha fatto il punto sulla ricerca del direttore sportivo del Milan. La decisione, si legge, dovrebbe avvenire a fine campionato e non ci sarebbero segnali di accelerazione da parte di Giorgio Furlani. All'amministratore delegato rossonero piacerebbero sia D'Amico che Manna, con il primo candidato numero uno, ma l'Atalanta non lo vorrebbe liberare e non ci sarebbero segnali di cambiamenti a fine stagione. Stesso discorso per Manna, sotto contratto con il Napoli. Il Milan deciderà quasi sicuramente a fine campionato. La Serie A termina il 25 maggio, manca quasi un mese e no, non ci sono segnali di una accelerazione da parte di Giorgio Furlani.