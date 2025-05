Milan, Pellegatti: “Tare, c’è un mistero. Furlani? Io non capisco perché …”

Sul DS: "Io sono preoccupato. Io credo alle parole di Luca Percassi su Tony D'Amico e quindi ci rimane un solo nome. Il fatto che Giorgio Furlani non voglia Igli Tare rimane un mistero. Tare è conosciuto, è bravo, ha nel cuore una passione per il Milan. Sarebbe felice e stimolato per quei colori che ha amato da bambino. Io non riesco a capire perché con tutti i DS fuori non si scelga Igli Tare. È ingombrante anche lui? Ma cosa vogliono? Un pezzetto di carta, che non è ingombrante? Voglio capire per quale motivo non va bene Tare, gli è rimasto solo questo. Non voglio sentire più la parola ingombrante. Se uno non è ingombrante non ha personalità il che significa che è scarso".