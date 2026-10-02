Difesa Milan, Van Dijk o Kim per Amorim? Il confronto e le differenze sui due possibili colpi

Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Le voci sul mercato del Milan continuano a rincorrersi: tra la sessione di gennaio e la prossima estate la dirigenza rossonera potrebbe andare alla ricerca di un trequartista e di un difensore centrale. Oltre alla pista Gonçalo Inácio dello Sporting sempre possibile, gli ultimi rumors parlano di due difensori esperti e importanti per il Milan: Virgil van Dijk del Liverpool e Kim Min-jae del Bayern Monaco. Entrambi sono calciatori dalle qualità assolute: l'olandese è il leader dei Reds da ormai tantissime stagioni ed è stato considerato per anni uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Il sudcoreano, invece, ha già giocato in Italia con la maglia del Napoli e conosce benissimo il campionato italiano.
I numeri a confronto: le statistiche Sofascore di Kim e Van DijkEcco i numeri stagionali in Bundesliga del sudcoreano (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 3.
- Partite da titolare: 2.
- Minuti totali giocati: 219.
- Tocchi a partita: 64.0.
- Passaggi precisi: 51.3 (93%).
- Intercettazioni a partita: 1.3.
- Palle recuperate a partita: 4.3.
- Dribbling subiti a partita: 0.0.
- Duelli totali vinti: 2.3 (47%).
Ecco invece i numeri stagionali in Premier League dell'olandese (sempre da Sofascore):
- Presenze: 5.
- Partite da titolare: 5.
- Minuti totali giocati: 450.
- Tocchi a partita: 95.8.
- Passaggi precisi: 75.6 (90%).
- Intercettazioni a partita: 1.4.
- Palle recuperate a partita: 3.6.
- Dribbling subiti a partita: 0.0.
- Duelli totali vinti: 4.0 (74%).
Numeri assolutamente importanti per entrambi. Ma quale calciatore sarebbe in questo momento più adatto al progetto Milan con Amorim in panchina? Nessun dubbio a livello tattico: entrambi potrebbero rappresentare il pezzo mancante del puzzle per rendere il reparto arretrato rossonero davvero completo.
Fattore età e costi dell'operazione: le differenze economicheE allora andiamo a vedere altri fattori: Virgil van Dijk è un classe 1991 mentre Kim Min-jae è del 1996: come detto entrambi sono molto esperti, ma l'ex Napoli potrebbe avere qualche stagione in più nelle gambe e potrebbe quindi essere una scelta anche per più di un paio di stagioni, mentre l'olandese potrebbe essere la ciliegina sulla torta per il presente.
L'ultimo fattore da prendere in considerazione è quello economico: a livello di cartellino, l'olandese potrebbe arrivare a parametro zero visto che il suo contratto con il Liverpool scade a giugno 2027. Il contratto del sudcoreano è in scadenza nel 2028, ma il Bayern Monaco potrebbe chiedere comunque una cifra importante per cederlo (una trentina di milioni). A livello di stipendio si parla di tanti soldi in entrambi i casi: van Dijk guadagna 7,4 milioni di euro netti a stagione, mentre Kim si 'ferma' a quota 6,4 milioni netti. Queste sono le differenze più importanti dei due profili che comunque restano complessi per quanto sarebbero entrambi dei colpi importantissimi per il Milan di Amorim.
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