Il Milan continua a seguire Alvyn Sanches, giovane classe 2003 dello Young Boys: contatti vivi?
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Il Milan continua a muoversi a fari spenti ma con le idee più che chiare per rinforzare la propria trequarti. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, i rossoneri stanno mantenendo vivi i contatti per Alvyn Sanches, giovane talento attualmente in forza allo Young Boys.
Calciomercato Milan, spunta SanchesIl profilo del giovane classe 2003 si sposa perfettamente con le nuove linee guida della dirigenza rossonera: gioventù, qualità tecnica e ampio margine di crescita. Nel corso dell'attuale stagione, il classe 2003 ha messo a segno 2 gol e 2 assist con la maglia giallo-nera.
Nel biennio precedente, invece, le reti complessive sono state 25, con a referto anche 4 assist, confermando un'ottima continuità in zona gol per un centrocampista offensivo. Sanches, quindi, rappresenta un'opzione concreta per dare imprevedibilità ed energia alla manovra offensiva di Amorim, con la dirigenza rossonera pronta ad affondare il colpo se ci saranno le giuste condizioni.
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