Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto

Il futuro di Rafael Leao scivola sempre di più verso la Turchia. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista de La gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese ora è sempre più vicino ad accettare la proposta del Galatasaray, segnando una svolta decisiva in una delle trattative più calde dell'estate.

Milan, Leao verso il sì

A confermare l'accelerazione dell'affare è l'inizio di un incontro decisivo a Milano tra i rappresentanti del portoghese e. Le parti stanno entrando nel vivo dei negoziati per definire i dettagli economici del contratto.

La proposta del Galatasaray parte da una base di 12 milioni di euro stagione per il calciatore portoghese. Il vertice in corso invece, serve a limare la struttura dei bonus, legati a presenze, goal e traguardi di squadra. Dopo il via libera di massima tra i due club, per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, l'eventuale si di Leão chiuderebbe definitivamente la trattativa.