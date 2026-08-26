Il futuro di Rafael Leao continua ad infiammare l'estate del calciomercato del Milan. Negli ultimi aggiornamenti diffusi sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto su un affare estenuante che vede il Galatasaray in prima linea per assicurarsi l'attaccante portoghese.

Calciomercato Milan, accordo vicino

La trattativa tra il club di Istanbul e l'entourage del calciatore viaggia a ritmi serrati: i contatti sono costanti, sia con il calciatore che tra la società rossonera e quella turca, testimoniando la volontà di trovare uno sviluppo positivo.

Il Galatasaray ha già raggiunto una bozza d'accordo con Leao, pronto ad accettare la destinazione una volta limati gli ultimi dettagli pratici. Sul tavolo non è ancora formalmente pervenuta la proposta decisiva: i turchi stanno spingendo per mostrare le proprie intenzioni, preparando un affondo da oltre 40 milioni di euro. I due club non sono mai stati così vicini:

"Il Gala non molla Leao. I contatti costanti avuti tra Milan e Galatarasaray possono portare a uno sviluppo positivo della vicenda. Ad oggi i turchi non hanno ancora proposto un'offerta ai rossoneri, ma c'è l'intenzione e idea di accontentare il Milan con la richiesta che ormai da diverse settimane vi diciamo, ovvero superiore almeno ai 40 milioni. Con Leao il Gala ha già un accordo a livello contrattuale e salariale, servirà poi sistemare altri piccoli dettagli. Oggi quindi il Gala sta avanzando, perchè vuole far capire a Rafa che le intenzioni sono davvero serie..".