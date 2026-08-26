Milan e Galatasaray mai cosi vicini per Rafael Leao: secondo Bianchin, l'intesa è molto vicina
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Stretta finale per il futuro di Rafael Leao. Come riferito dal giornalista Luca Bianchin, la trattativa tra il Milan e il Galatasaray ha preso una piega molto positiva: i due club non sono mai stati così vicini a trovare l'accordo definitivo.
Calciomercato Milan, accordo vicino per LeaoLe parti stanno lavorando sulla base di 45 milioni di euro, cifra che si avvicina molto alle richieste della dirigenza rossonera e che consentirebbe di sbloccare l'operazione prima della chiusura del mercato. A testimonianza della concretezza dell'affondo, un rappresentante del club turco si trova in queste ore a Milano con un solo obiettivo: incontrare l'entourage del calciatore per definire i dettagli e ottenere il via libera dal calciatore.
L'opzione Premier League non è del tutto tramontata: l'Aston Villa resta formalmente vigile sullo sfondo, anche se le chance sono molto basse rispetto a prima.
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Calciomercato Milan, Leao mai stato così vicino all'addio. Intesa con il Galatasaray | LIVE NEWS
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