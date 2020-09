Milan, cessione Paquetà: comunicato ufficiale e messaggio al giocatore

Cessione Paquetà, il comunicato ufficiale del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS MERCATO – Il comunicato ufficiale del Milan sulla cessione di Lucas Paquetà. “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Lucas Tolentino Coelho de Lima “Paquetá” all’Olympique Lyonnais”.

Poi il messaggio di ringraziamento, e augurio, per il brasiliano: “Il Club ringrazia Lucas per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive”.

