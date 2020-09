Lione, Paquetà: il Presidente Aulas rivela le cifre dell’affare

Paquetà al Lione, ecco quanto è costato!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione. Il Presidente del club francese, Aulas, ha reso note le cifre dell’affare. Queste le sue dichiarazioni ufficiali, riprese dai profili social dell’OL:

“Paquetà arriva per 5 stagioni. Conosce già alcuni giocatori in rosa. Siamo convinti che si integrerà velocemente. Arriva per 20 milioni. euro. Abbiamo fatto un’ottima operazione. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Lucas. È un’operazione molto importante per il club. Vogliamo fare con Juninho una squadra competitiva. Era importante sferrare un colpo grosso”.

Juninho ha invece riferito: “Lucas Paquetá era il profilo che cercavo da tempo. Vorremmo che la finestra di mercato finisse in fretta. Vedremo come si evolverà il mercato”.