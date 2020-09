Paquetà: “Mostrerò le mie qualità al Lione. Sono felice”

Paquetà al Lione, ecco le sue prime parole

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione. Il brasiliano ha anche riferito alcune parole, le sue prime da calciatore del club francese. Queste le sue dichiarazioni ufficiali, riprese dai profili social dell’OL:

“Sono pronto a lavorare e dimostrare il mio livello all’OL. Tutto è andato molto bene dal mio arrivo. La mia visita medica è andata molto bene. Il Lione è un squadra molto popolare in Brasile. Ho seguito il grande corso del Lione in Champions League (eliminate la Juventus e il Manchester City, ndr). Sono stato molto felice quando Juninho mi ha contattato. Continuerò a crescere e svilupparmi in OL“.

“Voglio lavorare e dare il massimo per questa squadra. Non vedo l’ora di poter aiutare la squadra e di integrarmi molto velocemente. Sono pronto e a disposizione dell’allenatore. Non vedo l’ora”.

