Calciomercato Milan, il destino di Camarda può essere in prestito: in arrivo i primi sondaggi

Continuano le partite del Milan anche se il focus sul mercato non si è mai del tutto tolto: i rossoneri potrebbero pensare a nuove mosse in attacco, ma molto potrebbe dipendere dal futuro di Francesco Camarda. Come riportato da "Il Corriere dello Sport" il Diavolo sta valutando il prestito del suo talento a gennaio e sarebbero già arrivati i primi sondaggi di squadre di Serie A e di Serie B. Il piano potrebbe essere quello di prestarlo per farlo giocare con più continuità e più minuti.

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Calciomercato Milan: le quattro squadre su Camarda e i suoi numeri

Frosinone,

Monza,

Catanzaro

Pisa.

Camarda ha giocato decisamente poco in questo inizio stagionale nonostante sia la sola vera alternativa in attacco a Ramos: in Serie A i minuti concessi da Amorim sono 41 con 4 presenze totali e zero da titolare. Più spazio in Europa League: 83 minuti in campo con 2 presenze di cui una da titolare. Camarda non ha trovato gol o assist in questo inizio stagionale, ma ha dato segnali di crescita, spesso non supportato dai compagni. Il Milan, infatti, fa tanta fatica a creare negli ultimi trenta metri delle squadre avversarie e non è un caso che anche i numeri di Ramos siano ancora molto bassi.

I sostituti a gennaio: le piste Tresoldi ed Endrick

Se Camarda dovesse partire in prestito?e i nomi che si sono fatti in queste ultime settimane sono in particolare due:

Due talenti già pronti per il calcio italiano e con caratteristiche che si adatterebbero al calcio di Amorim. Al momento, però, sono entrambe operazioni complesse: per Tresoldi potrebbero servire più di 50 milioni di euro, mentre il Real Madrid non sembra ancora sia disposto a cedere anche solo in prestito il suo attaccante brasiliano.