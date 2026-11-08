Calciomercato Milan, il destino di Camarda può essere in prestito: in arrivo i primi sondaggi

Futuro a sorpresa per Camarda: il Milan apre al prestito per gennaio. Ecco i club interessati e il piano della dirigenza tra il sogno Endrick e Tresoldi
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Continuano le partite del Milan anche se il focus sul mercato non si è mai del tutto tolto: i rossoneri potrebbero pensare a nuove mosse in attacco, ma molto potrebbe dipendere dal futuro di Francesco Camarda. Come riportato da "Il Corriere dello Sport" il Diavolo sta valutando il prestito del suo talento a gennaio e sarebbero già arrivati i primi sondaggi di squadre di Serie A e di Serie B. Il piano potrebbe essere quello di prestarlo per farlo giocare con più continuità e più minuti.
Calciomercato Milan: le quattro squadre su Camarda e i suoi numeriTra le squadre che si sono informate ci sono:
- Frosinone,
- Monza,
- Catanzaro
- Pisa.
Camarda ha giocato decisamente poco in questo inizio stagionale nonostante sia la sola vera alternativa in attacco a Ramos: in Serie A i minuti concessi da Amorim sono 41 con 4 presenze totali e zero da titolare. Più spazio in Europa League: 83 minuti in campo con 2 presenze di cui una da titolare. Camarda non ha trovato gol o assist in questo inizio stagionale, ma ha dato segnali di crescita, spesso non supportato dai compagni. Il Milan, infatti, fa tanta fatica a creare negli ultimi trenta metri delle squadre avversarie e non è un caso che anche i numeri di Ramos siano ancora molto bassi.
I sostituti a gennaio: le piste Tresoldi ed EndrickSe Camarda dovesse partire in prestito? Il Milan sarebbe quasi costretto a chiudere per un'altra prima punta e i nomi che si sono fatti in queste ultime settimane sono in particolare due: Tresoldi del Bruges ed Endrick del Real Madrid.
Due talenti già pronti per il calcio italiano e con caratteristiche che si adatterebbero al calcio di Amorim. Al momento, però, sono entrambe operazioni complesse: per Tresoldi potrebbero servire più di 50 milioni di euro, mentre il Real Madrid non sembra ancora sia disposto a cedere anche solo in prestito il suo attaccante brasiliano.
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