Cisse fa impazzire il Milan: scatta il piano per il rinnovo. Ecco cifre e dettagli

Strappato al PSV per 8,4 milioni, oggi Cisse è il jolly di Amorim. Tutti i numeri del talento classe 2006 e i dettagli del contratto fino al 2031
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video
Alphadjo Cisse aveva già sorpreso la scorsa stagione in Serie B con il Catanzaro, tanto che il Milan è riuscito a strapparlo all'ultimo secondo al PSV che sembrava a un passo dal talento classe 2006. Al lavoro dal raduno estivo a Milanello, Cisse ha conquistato Amorim che, come scrive 'Tuttosport', ha deciso di bloccare la sua partenza in prestito al Torino o al Sassuolo e lanciarlo subito con la maglia rossonera.
Le statistiche di Cisse contro il Salisburgo: i dati SofascoreEcco i suoi numeri contro il Salisburgo dal sito Sofascore:
- Gol segnati ed efficacia: 3 gol con un indice di Expected Goals (xG) pari a 1.79
- Tiri e precisione sotto porta: 4 tiri totali, di cui 4 nello specchio della porta
- Distribuzione e passaggi: 15/16 passaggi precisi (94%) e un indice di Expected Assists (xA) di 0.02 (0 assist totali)
- Tocchi e duelli: 26 tocchi di palla, 6 duelli a terra (3 vinti), 2 palloni recuperati e 2 dribbling tentati (1 riuscito)
La duttilità tattica nel modulo di Amorim: da esterno a prima puntaUna partita da bomber cinico d'area di rigore. Cisse può giocare in tanti ruoli nei vari moduli di Amorim: nel 3-4-2-1 può giocare trequartista, nel 4-2-3-1 esterno o dietro la prima punta. Con il 4-3-3 o il 4-4-2 ancora esterno sinistro e in più c'è la possibilità di schierarlo come prima punta atipica in particolari occasioni.
Ricordiamo che in rosa i rossoneri hanno solo Ramos e Camarda come punte di peso: in alcune circostanze potrebbero essere adattati altri calciatori offensivi come appunto Cisse o Pulisic.
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