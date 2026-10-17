Cisse fa impazzire il Milan: scatta il piano per il rinnovo. Ecco cifre e dettagli

Alphadjo Cisse aveva già sorpreso la scorsa stagione in Serie B con il Catanzaro, tanto che il Milan è riuscito a strapparlo all'ultimo secondo al PSV che sembrava a un passo dal talento classe 2006. Al lavoro dal raduno estivo a Milanello, Cisse ha conquistato Amorim che, come scrive 'Tuttosport', ha deciso di bloccare la sua partenza in prestito al Torino o al Sassuolo e lanciarlo subito con la maglia rossonera.

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Le statistiche di Cisse contro il Salisburgo: i dati Sofascore

Gol segnati ed efficacia: 3 gol con un indice di Expected Goals (xG) pari a 1.79

3 gol con un indice di Expected Goals (xG) pari a 1.79 Tiri e precisione sotto porta: 4 tiri totali, di cui 4 nello specchio della porta

4 tiri totali, di cui 4 nello specchio della porta Distribuzione e passaggi: 15/16 passaggi precisi (94%) e un indice di Expected Assists (xA) di 0.02 (0 assist totali)

15/16 passaggi precisi (94%) e un indice di Expected Assists (xA) di 0.02 (0 assist totali) Tocchi e duelli: 26 tocchi di palla, 6 duelli a terra (3 vinti), 2 palloni recuperati e 2 dribbling tentati (1 riuscito)

La duttilità tattica nel modulo di Amorim: da esterno a prima punta

Gol contro il Torino e contro la Juventus in Serie A e poi la storica tripletta in Europa League contro il Salisburgo. 8,4 milioni di euro spesi dai rossoneri che già oggi suonano come un colpo clamoroso di mercato, visto che il valore di Cisse è già esponenzialmente cresciuto rispetto allo scorso gennaio. Come scrive il quotidiano, il Milan lavora per il suo rinnovo : i rossonerigià chiamato gli agenti del talento e presto potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2031 con un possibile raddoppio dell'ingaggio rispetto ai 700-800 mila euro accordati a inizio 2026.Ecco i suoi numeri contro il Salisburgo dal sito Sofascore:Una partita da bomber cinico d'area di rigore. Cisse può giocare in tanti ruoli nei vari moduli di Amorim: nel 3-4-2-1 può giocare trequartista, nel 4-2-3-1 esterno o dietro la prima punta. Con il 4-3-3 o il 4-4-2 ancora esterno sinistro e in più c'è la possibilità di schierarlo come prima punta atipica in particolari occasioni.

Ricordiamo che in rosa i rossoneri hanno solo Ramos e Camarda come punte di peso: in alcune circostanze potrebbero essere adattati altri calciatori offensivi come appunto Cisse o Pulisic.