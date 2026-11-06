Gonçalo Inácio sempre nei pensieri del Milan: vari tentativi e ottimi rapporti con gli agenti. Il punto

Una delle priorità del Milan per il mercato di gennaio resta chiaramente il difensore centrale. Ne ha parlato il giornalista Fabrizio Romano su "YouTube":

"Sicuramente un difensore arriverà. Doveva già arrivare in estate, arriverà a gennaio, insomma non è un mistero. Il nome di Gonçalo Inácio va sempre tenuto lì perché è un nome che è nella testa del Milan dal primo giorno del mercato estivo, da quando è arrivato Ruben Amorim fino all'ultimo minuto del mercato è sempre stato comunque nelle idee. Ci sono stati tentativi diversi con formule diverse. Il Milan addirittura aveva pensato a un certo punto a fine agosto a un possibile prestito molto oneroso con un diritto di riscatto, quindi si sono pensate più soluzioni che lo Sporting non ha accettato. Il Milan è in ottimi rapporti con i suoi agenti che sono gli stessi di Amorim".

Secondo le voci di mercato il prezzo del difensore portoghese potrebbe essere di circa 40 milioni di euro. Ovviamente Amorim lo conosce benissimo: potrebbe portare al Milan qualità nel reparto ed efficacia assoluta nella gestione del pallone in fase difensiva. Degli aspetti in cui il Milan fatica in questo momento.

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La novità Massiré Sylla dall'Union St. Gilloise

"Se ne parla molto bene, ho saputo che anche altri grandi club sono andati a vederlo in questo inizio di stagione tra Spagna e Inghilterra, quindi è veramente un calciatore molto promettente. Sulle sue tracce c'è anche il Milan. Occhio anche ad eventuali investimenti in vista del futuro".

Il giornalista, sempre nello stesso video, ha parlato anche di Massiré Sylla , difensore dell’

Tante quindi le possibili soluzioni in difesa for il Diavolo: Massiré Sylla (classe 2005) è la novità degli ultimi giorni. Piede destro, può giocare come braccetto destro nella difesa a tre. È molto dominante dal lato fisico e per questo è molto bravo nei duelli, sfruttando la sua stazza. Bene anche sui passaggi e nelle uscite dal basso.