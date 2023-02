Milan, arriva Sportiello: l’eterno secondo con la nomea di para-rigori

Marco Sportiello diventerà un nuovo portiere del Milan: l'attuale estremo difensore dell'Atalanta sarà il nuovo vice Maignan

Enrico Ianuario

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza del trasferimento di Marco Sportiello al Milan, oggi arrivano ulteriori conferme anche da altre fonti molto attendibili. L'attuale portiere dell'Atalanta, dunque, vestirà la maglia rossonera dal primo di luglio non appena saluterà la Dea a parametro zero. In attesa del suo approdo alla corte di Pioli, conosciamo meglio Sportiello.

Sportiello, gli inizi — Marco Sportiello è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ma prima di fare il suo esordio tra i grandi con gli orobici ha difeso i pali di Seregno, Poggibonsi e Carpi. Nel 2013 diventa il vice di Andrea Consigli e fa il suo esordio sia in Coppa Italia che in campionato nella stagione 2013-2014. Nella stagione 2014-2015 diventa il portiere titolare dell'Atalanta, complice la cessione di Consigli al Sassuolo e al termine della stagione successiva si conferma uno dei migliori portieri della Serie A con 37 partite disputate e 43 gol subiti. Stagione 2016-2017 un po' turbolenta, con Gasperini che spesso gli preferiva Berisha. Proprio per questo motivo, Sportiello venne ceduto in prestito nel gennaio del 2017 alla Fiorentina, mentre nell'estate del 2018 viene girato in prestito al Frosinone.

Nonostante una buona stagione a livello personale, i frusinati retrocedono e lui fa ritorno all'Atalanta. Tornando a Bergamo ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle di Gollini, ma sarà comunque una buona stagione per Sportiello perché disputerà diverse partite di Champions League, con i nerazzurri che sfiorano persino le semifinali. Ceduto Gollini, il prossimo portiere del Milan diventa il vice Musso. In questa stagione, finora, ha disputato 7 partite in campionato.

Portiere para-rigori — Nonostante non sia sempre stato un titolarissimo, Marco Sportiello ha dimostrato comunque di essere un portiere molto affidabile. Tanto è vero che, nel corso della sua carriera, si è persino conquistato la nomea di para rigori. Il classe '92, infatti, ha parato ben sei calci di rigore in Serie A, negando la gioia del gol a campionissimi come Gonzalo Higuain e Paul Pogba tra gli altri. Insomma, il Milan avrà in rosa un portiere giovane (compirà 31 anni il prossimo 10 maggio), affidabile e italiano, dunque utile anche per le liste UEFA.