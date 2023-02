Calciomercato Milan – Romano: “Affare fatto per Sportiello a zero”

Fabrizio Romano , giornalista esperto di calciomercato , ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che porterà Marco Sportiello , classe 1992 , portiere italiano in scadenza di contratto con l' Atalanta , al Milan in vista della stagione 2023-2024 . Lo ha fatto pubblicando un post sul proprio account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

"Il Milan metterà sotto contratto Marco Sportiello come nuovo portiere per l'estate - affare fatto come previsto", ha scritto Romano. "Si unirà al club da calciatore svincolato dall'Atalanta a luglio. Sportiello sarà il nuovo vice di Mike Maignan, il quale sarà il titolare del ruolo". Il tutto come vi avevamo già anticipato già un paio di mesi fa noi di 'PianetaMilan.it'.