Calciomercato Milan – Sportiello sarà rossonero: ecco quando firmerà

Marco Sportiello sarà il primo acquisto del Milan per il calciomercato estivo 2023. Accordo raggiunto per il portiere dell'Atalanta. Le ultime

Sportiello, dunque, lascerà l'Atalanta a parametro zero e, dal prossimo 1° luglio 2023, sarà ufficialmente rossonero. L'estremo difensore ex Fiorentina e Frosinone, che ha già giocato per mister Stefano Pioli a Firenze, non firmerà però adesso.