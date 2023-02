Esuberi di lusso: c’è un calciatore del Milan tra i più pagati in circolazione

Nel mondo del calcio ci sono tanti calciatori che guadagnano tanti soldi pur senza giocare: tra questi c'è anche un giocatore del Milan

Enrico Ianuario

Nel mondo del calcio, si sa, alcuni colpi di mercato potrebbero rivelarsi dei veri e propri flop. Tanti calciatori in circolazione, dopo essere stati acquistati a fior di milioni e pagati 'profumatamente', non stanno dando il loro reale contributo, andando così a guadagnare delle cifre che non rispecchiano il loro reale valore. 'One Football' riporta cinque calciatori che sono considerati degli esuberi o quasi, ma che guadagnano una barca di soldi. Tra questi è presente anche un calciatore del Milan.

Eden Hazard

Il primo nome della lista è quello di Eden Hazard. Il calciatore belga è stato acquistato nell'estate del 2019 dal Real Madrid, ma da quando ha detto addio al Chelsea ha passato più tempo in infermeria che in campo. Tutto questo tempo passato a curarsi ha evidentemente influito sul suo status fisico e mentale, tanto da non essere mai stato in grado di imporsi nella squadra attualmente allenata da Carlo Ancelotti. Il suo è lo stipendio più alto di tutto il club: Hazard guadagna ben 15 milioni di euro. E le sue presenze in questa stagione? Appena 3, senza gol e senza assist. Incredibile, ma vero.

Harry Maguire

Il difensore e capitano del Manchester United è ormai diventato un meme. Tanti suoi errori sono stati ripresi e pubblicati nel caotico mondo dei social, finendo ormai per essere il capro espiatorio dei tanti insuccessi dei Red Devils negli ultimi anni. Maguire non è più un titolare della squadra di Ten Hag, a differenza del suo stipendio che è rimasto tale e quale: 10.7 milioni netti all'anno. In questa stagione ha disputato appena dieci partite in Premier League, complice anche un infortunio.

Saul Niguez

Ricordate il gran centrocampista dell'Atletico Madrid che lottava per i titoli in Spagna e in Europa? Bene, dimenticatelo perché oggi è una brutta copia del gran calciatore che era fino a poco tempo prima di trasferirsi a Londra, sponda Chelsea. Lo spagnolo è tornato alla corte di Simeone in prestito dai 'blues' con lo stesso stipendio di prima: 7 milioni e un contratto fino al 2026. Saul in questa stagione ha appena disputato 17 partite, non tutte da titolare, segnando appena un gol e fornendo un solo assist ai suoi compagni di squadra.

Tiemoué Bakayoko

Chi poteva essere, se non Bakayoko, l'esubero di lusso nel Milan? Il centrocampista francese, come ben si sa, è stato vicino a salutare i rossoneri prima in estate, poi a gennaio, ma alla fine ha deciso di continuare la sua avventura alla corte di Pioli nonostante non sia considerato un elemento importante. Importante, però, è il suo stipendio: al termine della stagione tornerà al Chelsea, ma fino ad allora sarà il Milan a pagare il suo stipendio che si aggira intorno ai 5 milioni di euro lordi.

Dele Alli

Si è presentato al mondo come un vero e proprio fenomeno quando vestiva la maglia del Tottenham, oggi è un lontanissimo parente di quel calciatore. Dele Alli oggi veste la maglia del Besiktas, ma non sta facendo chissà quanto bene. Sono appena 12 le presenze nella Super Lig turca e ha collezionato ben 6 panchine. Troppe per un calciatore che viene pagato 5.2 milioni di sterline.