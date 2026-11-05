Milan e Adidas, accordo stellare: e il valore della maglia rossonera si impenna

Altra rivoluzione per il Milan: come sottolinea "Tuttosport" a partire dalla stagione 2028-29 e per le dieci successive, il club rossonero tornerà a vestire Adidas. Sarà la quarta volta nella storia dopo quella del biennio 1978-80, il triennio 1990-93 e poi i venti anni dal 1998 al 2018 quando subentrò Puma. La parte importante è quella economica: l'accordo è record assoluto in Italia visto che si parla di 50 milioni l'anno per 10 anni.

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Il confronto con i ricavi delle top europee

Real Madrid (Adidas) riceve 120 milioni di euro all'anno per 8 anni.

Manchester City (Puma) riceve 115 milioni di euro all'anno per 9 anni.

Barcellona (Nike) riceve 108 milioni di euro all'anno per 12 anni.

Manchester United (Adidas) riceve 105 milioni di euro all'anno per 9 anni.

PSG (Nike) riceve 100 milioni di euro all'anno per 13 anni.

Arsenal (Adidas) riceve 85 milioni di euro all'anno per 4 anni.

Liverpool (Adidas) riceve 70 milioni di euro all'anno per 4 anni.

Chelsea (Nike) riceve 70 milioni di euro all'anno per 6 anni.

Milan (dal 2028) (Adidas) riceve 50 milioni di euro all'anno per 10 anni.

Il valore della maglia rossonera e il Generali Stadium