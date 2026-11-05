Milan e Adidas, accordo stellare: e il valore della maglia rossonera si impenna

Cifre record per la maglia del Milan: Tuttosport svela il maxi accordo con Adidas e i futuri ricavi tra Emirates e il nuovo Generali Stadium

Emiliano Guadagnoli
- Milano

L'arrivo del Milan in hotel per il ritiro pre Ferencvaros: il video

Altra rivoluzione per il Milan: come sottolinea "Tuttosport" a partire dalla stagione 2028-29 e per le dieci successive, il club rossonero tornerà a vestire Adidas. Sarà la quarta volta nella storia dopo quella del biennio 1978-80, il triennio 1990-93 e poi i venti anni dal 1998 al 2018 quando subentrò Puma. La parte importante è quella economica: l'accordo è record assoluto in Italia visto che si parla di 50 milioni l'anno per 10 anni.

Il confronto con i ricavi delle top europee

Nessuno raggiunge queste cifre in Serie A, anche se le top europee sono ancora lontane:
  • Real Madrid (Adidas) riceve 120 milioni di euro all'anno per 8 anni.
  • Manchester City (Puma) riceve 115 milioni di euro all'anno per 9 anni.
  • Barcellona (Nike) riceve 108 milioni di euro all'anno per 12 anni.
  • Manchester United (Adidas) riceve 105 milioni di euro all'anno per 9 anni.
  • PSG (Nike) riceve 100 milioni di euro all'anno per 13 anni.
  • Arsenal (Adidas) riceve 85 milioni di euro all'anno per 4 anni.
  • Liverpool (Adidas) riceve 70 milioni di euro all'anno per 4 anni.
  • Chelsea (Nike) riceve 70 milioni di euro all'anno per 6 anni.
  • Milan (dal 2028) (Adidas) riceve 50 milioni di euro all'anno per 10 anni.

Il valore della maglia rossonera e il Generali Stadium

Comunque un passo molto importante quello fatto dal Milan: come sottolinea il quotidiano dalla stagione 2028-29, la maglia del Milan con i due sponsor canonici – ovvero Emirates come principale e Adidas come tecnico – avrà un valore base di 80 milioni. L'arrivo poi del "Generali Stadium" aiuterà ulteriormente il Milan a chiudere il gap con le top europee sui ricavi stagionali e potrà permettere al club di investire sempre di più sul calciomercato con l'obiettivo di tornare a vincere trofei con continuità sia in Italia sia in Europa. Il passaggio ad Adidas rappresenta un altro mattoncino importante per Cardinale e RedBird.
Milan e Adidas, accordo stellare: e il valore della maglia rossonera si impenna

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