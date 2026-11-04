Gila è il migliore acquisto della Serie A? Il confronto con le big e il nome a sorpresa

A partire dalla stagione 2028/2029 il Milan cambierà sponsor tecnico, passando da Puma ad Adidas. Nelle ultime ore sono stati svelati i dettagli economici dell'accordo tra la società rossonera e il brand tedesco: 500 milioni di euro in dieci anni e top 10 in Europa agguantata.

2018 : primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione.

: primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione. 2022 : rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato.

: rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato. 2028: ritorno ad Adidas a quota 50 milioni di euro all'anno.

Vediamo un confronto dettagliato tra i ricavi del Milan, quelli delle rivali di Serie A e quelli dei colossi europei.

Milan-Adidas, i precedenti

Nessuno come il Milan in Serie A

Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni € 10 anni Juventus Adidas 40,8 milioni € 10 anni Inter Nike 30 milioni € 8 anni

Il confronto con le big europee

Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto Real Madrid Adidas 120 milioni di euro 8 anni Manchester City Puma 115 milioni di euro 9 anni Barcellona Nike 108 milioni di euro 12 anni Manchester United Adidas 105 milioni di euro 9 anni PSG Nike 100 milioni di euro 13 anni Arsenal Adidas 85 milioni di euro 4 anni Liverpool Adidas 70 milioni di euro 4 anni Chelsea Nike 70 milioni di euro 6 anni Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni di euro 10 anni

La prima collaborazione trarisale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nelstagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quellaprima del passaggio a Puma.L'aumento di oltre 20 milioni di euro a stagione porta il Milan al primo posto in Serie A per guadagni dallo sponsor tecnico:Grazie al nuovo accordo con, ilschizzerà nellaIl divario con i giganti di Liga e Premier League resta ampio, ma dopo anni di rincorsa la distanza inizia finalmente a ridursi:

Un accordo faraonico che permetterà al Milan di aumentare il proprio flusso di entrate extra-campo, a cui, a partire dalla stagione 2031/2032, si aggiungeranno anche quelli dai naming rights del nuovo 'Generali Stadium' (13 milioni di euro a stagione). Gerry Cardinale ha capito che per competere con i club di Premier League e le altre big europee occorre prima colmare il gap economico. La speranza dei tifosi è che tutti questi soldi vengano reinvestiti sul mercato per rinforzare la rosa.