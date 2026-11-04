Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico del Milan a partire dal 2028: accordo da 500 milioni di euro totali. Cifre a confronto con i migliori club europei
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A partire dalla stagione 2028/2029 il Milan cambierà sponsor tecnico, passando da Puma ad Adidas. Nelle ultime ore sono stati svelati i dettagli economici dell'accordo tra la società rossonera e il brand tedesco: 500 milioni di euro in dieci anni e top 10 in Europa agguantata.
- 2018: primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione.
- 2022: rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato.
- 2028: ritorno ad Adidas a quota 50 milioni di euro all'anno.
Vediamo un confronto dettagliato tra i ricavi del Milan, quelli delle rivali di Serie A e quelli dei colossi europei.
Milan-Adidas, i precedentiLa prima collaborazione tra Milan e Adidas risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.
Nessuno come il Milan in Serie AL'aumento di oltre 20 milioni di euro a stagione porta il Milan al primo posto in Serie A per guadagni dallo sponsor tecnico:
|Club
|Sponsor tecnico
|Ricavo annuo (netto)
|Durata contratto
|Milan (dal 2028)
|Adidas
|50 milioni €
|10 anni
|Juventus
|Adidas
|40,8 milioni €
|10 anni
|Inter
|Nike
|30 milioni €
|8 anni
Il confronto con le big europeeGrazie al nuovo accordo con Adidas, il Milan schizzerà nella top 10 dei club europei con contratti di sponsorship più alti. Il divario con i giganti di Liga e Premier League resta ampio, ma dopo anni di rincorsa la distanza inizia finalmente a ridursi:
|Club
|Sponsor tecnico
|Ricavo annuo (netto)
|Durata contratto
|Real Madrid
|Adidas
|120 milioni di euro
|8 anni
|Manchester City
|Puma
|115 milioni di euro
|9 anni
|Barcellona
|Nike
|108 milioni di euro
|12 anni
|Manchester United
|Adidas
|105 milioni di euro
|9 anni
|PSG
|Nike
|100 milioni di euro
|13 anni
|Arsenal
|Adidas
|85 milioni di euro
|4 anni
|Liverpool
|Adidas
|70 milioni di euro
|4 anni
|Chelsea
|Nike
|70 milioni di euro
|6 anni
|Milan (dal 2028)
|Adidas
|50 milioni di euro
|10 anni
Un accordo faraonico che permetterà al Milan di aumentare il proprio flusso di entrate extra-campo, a cui, a partire dalla stagione 2031/2032, si aggiungeranno anche quelli dai naming rights del nuovo 'Generali Stadium' (13 milioni di euro a stagione). Gerry Cardinale ha capito che per competere con i club di Premier League e le altre big europee occorre prima colmare il gap economico. La speranza dei tifosi è che tutti questi soldi vengano reinvestiti sul mercato per rinforzare la rosa.
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