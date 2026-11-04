Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico del Milan a partire dal 2028: accordo da 500 milioni di euro totali. Cifre a confronto con i migliori club europei

Matteo Chini
- Milano
Durante 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si sono domandati se Mario Gila (difensore AC Milan) sia il miglior acquisto della Serie A 2026-2027 nell'ultimo calciomercato estivo

Gila è il migliore acquisto della Serie A? Il confronto con le big e il nome a sorpresa

A partire dalla stagione 2028/2029 il Milan cambierà sponsor tecnico, passando da Puma ad Adidas. Nelle ultime ore sono stati svelati i dettagli economici dell'accordo tra la società rossonera e il brand tedesco: 500 milioni di euro in dieci anni e top 10 in Europa agguantata.

  • 2018: primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione.
  • 2022: rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato.
  • 2028: ritorno ad Adidas a quota 50 milioni di euro all'anno.

Vediamo un confronto dettagliato tra i ricavi del Milan, quelli delle rivali di Serie A e quelli dei colossi europei.

Milan-Adidas, i precedenti

La prima collaborazione tra Milan e Adidas risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.
Adidas-Milan, accordo da record

Nessuno come il Milan in Serie A

L'aumento di oltre 20 milioni di euro a stagione porta il Milan al primo posto in Serie A per guadagni dallo sponsor tecnico:
Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto
Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni € 10 anni
Juventus Adidas 40,8 milioni € 10 anni
Inter Nike 30 milioni € 8 anni

Il confronto con le big europee

Grazie al nuovo accordo con Adidas, il Milan schizzerà nella top 10 dei club europei con contratti di sponsorship più alti. Il divario con i giganti di Liga e Premier League resta ampio, ma dopo anni di rincorsa la distanza inizia finalmente a ridursi:
Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto
Real Madrid Adidas 120 milioni di euro 8 anni
Manchester City Puma 115 milioni di euro 9 anni
Barcellona Nike 108 milioni di euro 12 anni
Manchester United Adidas 105 milioni di euro 9 anni
PSG Nike 100 milioni di euro 13 anni
Arsenal Adidas 85 milioni di euro 4 anni
Liverpool Adidas 70 milioni di euro 4 anni
Chelsea Nike 70 milioni di euro 6 anni
Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni di euro 10 anni

Un accordo faraonico che permetterà al Milan di aumentare il proprio flusso di entrate extra-campo, a cui, a partire dalla stagione 2031/2032, si aggiungeranno anche quelli dai naming rights del nuovo 'Generali Stadium' (13 milioni di euro a stagione). Gerry Cardinale ha capito che per competere con i club di Premier League e le altre big europee occorre prima colmare il gap economico. La speranza dei tifosi è che tutti questi soldi vengano reinvestiti sul mercato per rinforzare la rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti