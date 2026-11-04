Le indiscrezioni delle ultime settimane stanno lasciando spazio alle conferme in queste ore: a partire dalla stagione 2028-2029, il Milan cambierà ufficialmente sponsor tecnico, chiudendo l'epoca Puma iniziata nel 2018 per sancire il clamoroso ritorno di Adidas sulla maglia rossonera.

Un accordo faraonico: le cifre della partnership Milan-Adidas

2018 : primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione.

: primo accordo con Puma a 14 milioni di euro netti a stagione. 2022 : rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato.

: rinnovo con Puma a circa 30 milioni di euro netti a campionato. 2028: ritorno ad Adidas a quota 50 milioni di euro all'anno.

Si tratterà di un contratto faraonico per il settore:per dieci campionati. Un accordo complessivo datra il club di Via Aldo Rossi e la società tedesca di Herzogenaurach. Per il Milan si tratta di una crescita economica esponenziale, che mette in evidenza l'ottimo lavoro svolto a livello commerciale da Elliott prima e da RedBird e Gerry Cardinale poi.

Questa firma rappresenta la seconda rilevante operazione finanziaria conclusa recentemente dalla società rossonera, dopo l'accordo strategico siglato insieme a Generali e all'Inter per i naming rights del nuovo stadio di Milano, un affare capace di garantire ben 26 milioni di euro netti all'anno per i prossimi 25 anni.

Il Milan batte Juventus e Inter: la mappa degli sponsor in Serie A

Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni € 10 anni Juventus Adidas 40,8 milioni € 10 anni Inter Nike 30 milioni € 8 anni

Un romantico ritorno al passato tra Rivera, Sacchi/Capello e Ancelotti

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Dal 1978 al 1980 : gli anni della conquista del mitico Scudetto della Stella con la squadra guidata in campo da Gianni Rivera (1979).

: gli anni della conquista del mitico Scudetto della Stella con la squadra guidata in campo da Gianni Rivera (1979). Dal 1990 al 1993 : a cavallo tra gli storici cicli vincenti di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, caratterizzati da trionfi nazionali e internazionali.

: a cavallo tra gli storici cicli vincenti di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, caratterizzati da trionfi nazionali e internazionali. Dal 1998 al 2018: un ventennio indimenticabile durante il quale i rossoneri hanno alzato al cielo, tra le altre cose, le due Champions League dell'era di Carlo Ancelotti.

Con questo nuovo assetto, il Diavolo stacca nettamente le dirette concorrenti in Italia per il valore della propria divisa da gioco. Adidas firma anche le maglie della Juventus, con cui ha siglato un accordo da 408 milioni di euro per dieci stagioni (40,8 milioni netti all'anno): il Milan batterà quindi la cifra stabilita dall'azienda tedesca con la Vecchia Signora. L'Inter, legata a Nike dal 2023 con un contratto di 8 anni, percepisce invece 30 milioni di euro netti a stagione. Il balzo in avanti dei rossoneri è servito.Per i tifosi rossoneri più nostalgici, il nuovo connubio con le iconiche tre strisce rappresenta un dolcissimo ritorno al passato, legato a doppio filo con le pagine più gloriose della storia del club. Adidas è già stata al fianco del Diavolo in tre momenti distinti:

Nuovo denaro in cassa e una tradizione gloriosa che si rinnova: la maglia del Milan è pronta a cambiare pelle e a ritoccare i propri record storici.