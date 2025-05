Mercato Milan, Walker: un’occasione mancata: addio con poche luci e molte ombre

'arrivo di Kyle Walker al Milan, pur carico di aspettative, non ha prodotto gli effetti sperati: addio vicino per l'inglese

L'arrivo di Kyle Walker al Milan, pur carico di aspettative, non ha prodotto gli effetti sperati. Il terzino inglese, sbarcato in rossonero per dare solidità ed esperienza alla fascia destra, ha finito per rappresentare più un' occasione mancata che un vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Conceicao.

Walker, impatto tiepido e futuro incerto: addio imminente?

Nei suoi tre mesi in Italia, Walker non è riuscito a imporsi con la continuità e l'incisività che ci si attendeva da un giocatore del suo calibro. Le sue prestazioni sono state più opache che brillanti, e la sua assenza in alcune fasi cruciali non ha destabilizzato gli equilibri del Milan, anzi. La squadra ha dimostrato di saper trovare soluzioni alternative, evidenziando come il suo apporto non fosse considerato imprescindibile.