Mercato Milan, un calciatore saluta i rossoneri: ecco di chi si tratta

Fabrizio Romano , noto esperto di mercato, ha appena sganciato la bomba: il Monza ha raggiunto un accordo totale con il Milan per l'arrivo di Kevin Zeroli . Il giovane centrocampista rossonero si trasferirà in Brianza con la formula del prestito secco , senza alcuna opzione di riscatto al termine della stagione.

L'operazione, che si è "chiusa oggi", è stata definita dall'agente Rafaela Pimenta. Per Zeroli, questa rappresenta un'opportunità cruciale per continuare a crescere e accumulare sempre più esperienza in Serie A, in un club che crede fortemente nelle sue qualità.