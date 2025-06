Mercato Milan, Sottil tra i rossoneri e la Fiorentina: futuro in bilico

Con la fine della Serie A , il calciomercato si accende e il destino di molti è appeso a un filo. Soprattutto quello Riccardo Sottil , esterno offensivo di proprietà della Fiorentina che ha trascorso la seconda metà della stagione in prestito al Milan . Otto presenze complessive tra campionato e Coppa Italia non sono bastate per lasciare un'impronta significativa, e ora il suo futuro al Milan è in bilico.

Sottil nel vortice del mercato: il futuro tra Milan e Fiorentina appeso a un filo

Da una parte c'è un Milan in piena riorganizzazione, con la direzione sportiva affidata a Igli Tare e la panchina a Massimiliano Allegri, ritornato dopo più di 10 anni. La nuova coppia sta valutando ogni mossa di mercato, e Sottil non fa eccezione. La cifra per il suo riscatto, fissata a 10 milioni di euro, sembra una richiesta alquanto elevata per il Milan, che difficilmente sborserà tale cifra per un giocatore che non ha convinto appieno.